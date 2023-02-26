В Запорожье сообщили о переброске частей ВСУ к Приднестровью Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают силы на границу с Приднестровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ перебрасывают силы на границу с Приднестровьем, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что действия киевских властей в очередной раз доказывают, что границы спецоперации нужно расширить до Одессы.

Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье, — сказал Рогов.

26 февраля Рогов сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский намеревается вторгнуться в Приднестровье. Он опубликовал фото документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровьем.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Киев, организуя провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией, пытается втянуть в прямой конфликт с Россией страны НАТО. По мнению эксперта, от украинских властей можно ожидать любых гадостей.