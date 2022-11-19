В Запорожье сообщили об ударе по территории завода «Мотор Сич» Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что военные нанесли удары по складу боеприпасов ВСУ в Запорожье. Также поражены цеха завода «Мотор Сич», в которых ремонтировалась авиатехника, отметил он в Telegram.

По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, — подчеркивается в его сообщении.

Рогов уточнил, что изготавливаемые на заводе детали применяют для создания турецких беспилотников «Байрактар» и Akinci. Кроме того, что на «Мотор Сич» собирали двигатели, устанавливаемые на боевые самолеты и вертолеты, а также ремонтировали военную технику.

Ранее руководитель подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух заявил, что в ночь на 19 ноября по городу были нанесены несколько ударов. По его словам, ракеты ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье. Взрывы были хорошо слышны в центре Запорожья, добавил он.