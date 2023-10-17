Стало известно о применении ВСУ кассетных снарядов при обстреле Бердянска Рогов: украинские войска при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

Фото: МО Украины

Украинские войска в ночь на 17 октября атаковали город Бердянск Запорожской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это первый случай применения такого вооружения со стороны ВСУ.

В Бердянске Запорожской области обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, — написал он.

Рогов добавил, что при ударе по Бердянску также были использованы бомбы GLSDB американского и шведского производства.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что Киев уже получил партию ракет ATACMS. Более того, по словам парламентария, ВСУ задействовали боеприпасы при ударе по Бердянску. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий.

Представитель МИД России Мария Захарова на этом фоне выразила мнение, что Киев задействует американские ракеты в террористических целях. Объектами поражения, как считает Захарова, станет гражданская инфраструктура Донбасса и Крыма.