В Запорожье сообщили о готовности добровольческого батальона к боям Замгубернатора Запорожской области сообщил о готовности батальона им. Судоплатова к боям

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Российский добровольческий батальон им. Судоплатова, сформированный на территории Запорожской области, готов приступить к боевым действиям, заявил заместитель губернатора региона по обороне с позывным «Терек». По его словам, бойцы батальона пока что не выезжали на передовую и вовсю заняты процессом боевого слаживания, однако при необходимости они хоть сегодня готовы отправиться на фронт, передает ТАСС.

На передовую пока не выезжали. Пока все находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы. У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Все уже повоевали, знают уже, что это такое, готовы выполнять задачи любого характера, — сказал «Терек».

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Отныне он устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. В этой связи добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки наряду с военнослужащими РФ.