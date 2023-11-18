В Запорожье сбили украинскую «Бабу-ягу» с блоком Starlink Mash: российские военные сбили дрон ВСУ «Баба-яга» с блоком Starlink и пластидом

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщает, что российские военные сбили в Запорожской области беспилотник ВСУ «Баба-яга», оснащенный блоком Starlink. По данным канала, дрон также нес 20 кг пластида. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Канал уточняет, что бойцы ВС РФ обнаружили летящий в сторону области БПЛА вчера днем и открыли по нему огонь. Mash также пояснил, что «Баба-яга» — это сельскохозяйственный беспилотник, модернизированный для применения в военных целях. Он способен переносить до четырех 82-миллиметровых мин.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении семи морских беспилотников и катера с десантом ВСУ в Черном море. Удары по целям были нанесены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота. В ведомстве также рассказали об уничтожении двух украинских противокорабельных ракет «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Попытка атаки произошла примерно в 10:40 мск.

До этого стало известно, что во время атаки ВСУ на Севастополь над Черным морем был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Telegram-канал «Военный обозреватель» предположил, что БПЛА мог корректировать действия украинских военных.