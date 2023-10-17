В Запорожье рассказали об изменении тактики ВСУ Рогов: ВСУ переключились на локальные бои из-за провала контрнаступления

Фото: МО Украины

Провал контрнаступления вынудил ВСУ изменить тактику на Запорожском участке фронта и перейти к локальным боям, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, все попытки атак украинской армии успешно отражаются.

На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям, — сказал Рогов.

Он добавил, что российские военные перешли к активной обороне и наносят противнику чувствительные удары.

Накануне Рогов рассказал об отражении двух атак ВСУ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Он отметил, что в обоих случаях украинские штурмовые отряды допустили одну и ту же ошибку, что и привело к поражению.

Командир российского танкового взвода с позывным Сова сообщил, что ВСУ ежедневно теряют от 300 до 400 бойцов на Запорожском направлении. По его словам, в среднем на взятие одной лесополосы противник отправляет два пехотных батальона, однако большинство солдат не доходят до нее.