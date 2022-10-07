В Запорожье рассказали, когда запустят энергоблоки ЗАЭС ВГА Энергодара: энергоблоки ЗАЭС запустят после выполнения регламентных работ, контролируемых МАГАТЭ и «Росэнергоатомом»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблоки Запорожской атомной электростанции будут запускать только после выполнения регламентных работ, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. По его словам, которые приводит ТАСС, этот процесс контролируют Росэнергоатом и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как только все регламентные работы в рамках запуска энергоблоков будут произведены, естественно, будет дан старт. Все зависит от технологического цикла, его контролируют специалисты «Росэнергоатома», а также специалисты, которые находятся от миссии МАГАТЭ. Они также отвечают за безопасность, — сказал Волга.

Он напомнил, что смена инспекторов МАГАТЭ пройдет 7 октября. По его словам, два человека покинут объект, вместо них приедут четверо специалистов.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС, где ранее была приостановлена работа всех реакторов из-за обстрелов ВСУ, начались работы по запуску двух энергоблоков. Последний работавший реактор был заглушен 11 сентября. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе, на ней задействовано шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На сегодняшний день объект не вырабатывает электроэнергию.