В Запорожье рассказали, когда ожидать третью волну контрнаступления ВСУ Балицкий: третья волна контрнаступления ВСУ прогнозируется в сентябре

Фото: МО Украины

Третья волна контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении прогнозируется в сентябре, сообщил в Telegram врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он добавил, что еще одна перспектива наступления украинских войск может грозить Киеву колоссальными потерями.

Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа, — написал он.

Балицкий также отмечал, что российские силы обнаружили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино Запорожской области. По его словам, вся бронетехника ВСУ была уничтожена.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин до этого заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне. По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.

Как заявил ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, Вооруженные силы России проводят успешное наступление под Купянском и Работино. По его словам, в районе Работино украинские войска попали в «огневой мешок» и оказались практически в полном окружении. Под Купянском же российские солдаты уничтожают резервные подразделения ВСУ и не дают им активизироваться в районе Артемовска. Матвийчук подчеркнул, что у армии России хорошие перспективы.