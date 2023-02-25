В Запорожье рассказали, как Запад признал ЗАЭС российской станцией Член ГСА Запорожья Рогов: западные санкции подтвердили, что ЗАЭС относится к России

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запорожская АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что введение США санкций в отношении ЗАЭС свидетельствует о признании ее российским предприятием. В противном случае она бы не попала под ограничения, отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Госдепартамент США ранее заявил о введении рестрикций против атомного объекта в Запорожской области. В санкционном списке также оказался генеральный директор компании по эксплуатации ЗАЭС Олег Романенко.

Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда, — подчеркнул Рогов.

Крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, находится под контролем российских подразделений с марта 2022 года.

Ранее стало известно, что департамент ООН по охране и безопасности трижды необоснованно срывал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС в период с 7 по 18 февраля. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что помех с российской стороны для смены экспертов из МАГАТЭ на атомном объекте не существует.