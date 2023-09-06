В Запорожье прозвучал мощный взрыв

Фото: shutterstock

В Запорожье прозвучал мощный взрыв, передает Telegram-канал Readovka. В настоящее время над городом поднимается столб дыма. На данный момент причина взрыва неизвестна.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что Украина бросила в бой подразделения бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Ореховское направление. Он отметил, что ситуация в области контролируется российскими войсками, а попытки противника прорвать первую линию обороны пресекаются.

До этого он сообщал, что российская армия отбила несколько атак ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Рогов добавил, что ожесточенные бои за поселение продолжаются, продвижения украинских войск в поселке нет.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отмечал, что ВСУ минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части у Новодонецкого. По его словам, российские войска пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери. В Минобороны России эту информацию не комментировали.