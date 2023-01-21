Рогов: армия России взломала первую линию обороны в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российской армии удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что на данный момент основная линия обороны украинских сил выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия, — сообщил Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что ВС РФ оттесняют противника на Запорожском направлении. По его словам, российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов. Он добавил, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку снарядов. За 19 января российская армия продвинулась на глубину около 7 км.

Накануне стало известно, что США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска. В американской администрации считают, что усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению.