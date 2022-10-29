Рогов сообщил о взрыве на алюминиевом заводе, где базировались наемники Рогов: в Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате, где базируются наемники

Фото: zoda.gov

Произошедший в Запорожье взрыв был зафиксирован на местном алюминиевом комбинате, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что там базировались иностранные наемники. Рогов напомнил, что ранее на комбинате были уничтожены около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе). Напомню, там располагается база «Иностранного легиона». И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов, — написал он.

Рогов добавил, что сообщения киевских властей о том, что якобы нет потерь со стороны ВСУ, «доказывают, что они не считают боевиков за людей».

27 октября в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производству твердого ракетного топлива в районе Павлограда. Кроме того, были поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области.