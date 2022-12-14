В Запорожье прогремели взрывы Рогов сообщил о как минимум трех взрывах в городе Запорожье

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошло по меньшей мере три взрыва, сообщил заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Позднее он уточнил, что взрывы, вероятно, являются работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

На данный момент мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, прозвучавших в городе, — написал он.

После двух взрывов в небе появились характерные после работы ПВО следы, указал Рогов. По его мнению, это была работа ПВО.

Ранее Рогов заявил, что украинская армия 10 декабря нанесла удар по гостиничному комплексу в Мелитополе из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он утверждал, что в результате атаки ВСУ были погибшие и раненые мирные люди.

7 декабря Рогов заявил о покушении на замглавы ВГА Запорожской области Николая Волыка. Он пояснил, что инцидент произошел утром, когда Волык выходил из подъезда своего дома. По словам Рогова, злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.