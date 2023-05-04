В Запорожье прогремели взрывы и пропало электричество Рогов: в Запорожье прогремели взрывы и пропало электричество

Фото: vk.com/ achpod/ Global Look Press

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в контролируемом украинскими властями Запорожье. Взрыв прогремел в ночь на 4 мая, он был мощным, отметил общественник в Telegram.

В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, раздался одиночный мощный взрыв, — подчеркивается в его сообщении.

Позже Рогов сообщил, что в областном центре прогремел второй взрыв. После этого в значительной части города пропало электричество, добавил он.

В подконтрольной Киеву части Запорожской области в настоящее время объявлена воздушная тревога, о чем говорят данные украинского официального ресурса по оповещению населения.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали вечером 3 мая в Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы зафиксированы в трех городах ДНР — Славянске, Курахово и Константиновке, а также в Херсоне. Все названные населенные пункты находятся под контролем ВСУ.