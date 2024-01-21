В Запорожье предложили помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку Балицкий предложил помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку. В своем Telegram-канале он добавил, что регион мысленно остается с пострадавшей республикой.

Киевский режим нанес террористические удары по мирному городу Донецку — десятки погибших и пострадавших. В этот день Запорожская область мысленно с Донецкой Народной Республикой, мы рядом, готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться, — написал Балицкий.

Он также выразил искренние соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Украинские военные ударили по рынку в микрорайоне Текстильщик утром 21 января. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, атака унесла жизни 25 человек, еще 20 пострадали, в том числе двое детей.

МИД России призвал международные структуры и правительства осудить удар по Донецку. В ведомстве назвали атаку варварским террористическим актом против мирного населения, а также подчеркнули, что молчание мирового сообщества об инциденте фактически будет означать одобрение убийств местного населения. Также в МИД указали, что удар был осуществлен с применением боеприпасов, которые Киеву поставляет Запад.