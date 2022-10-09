В Запорожье обстреляли казарму артиллерийской бригады ВСУ Член администрации Запорожья Рогов заявил об обстреле казармы 55-й украинской артбригады

Фото: МО Украины

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе обстреляна казарма украинских военных. Речь идет о 55-й артиллерийской бригаде, отметил он в Telegram. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами «Герань».

Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется. <...> Город Запорожье был и будет свободным, — подчеркнул представитель запорожской администрации.

Последние данные говорят о концентрации украинских войск именно на Запорожском направлении. Они обстреливают инфраструктуру районов и городов на севере области.

Ранее Министерство обороны России заявило, что на Запорожском направлении высокоточным оружием Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. В результате операции 8 октября были уничтожены более 160 боевиков.

Минобороны накануне также заявило, что обеспечение группировки Вооруженных сил РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях проводится в полном объеме по сухопутному коридору и отчасти морским транспортом. До этого военное ведомство сообщило, что российские войска отразили наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.