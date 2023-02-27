В Запорожье нашли схрон ВСУ с боеприпасами В Запорожской области сотрудники МВД обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами

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В Мелитопольском районе Запорожской области сотрудники МВД обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале «МВД медиа». Отмечается, что взрывотехники Росгвардии уничтожили содержимое тайника.

Из тайника полицейские извлекли два осколочно-фугасных снаряда калибра 100 мм, а также пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 мм в количестве 140 единиц, — говорится в сообщении.

В январе в городе Днепрорудное Запорожской области был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР был обнаружен схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске. В тайнике находились пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, в том числе иностранного производства.