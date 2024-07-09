В закрытом городе РФ повысили уровень террористической опасности из-за БПЛА В Знаменске ввели красный уровень террористической опасности из-за БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красный уровень террористической опасности ввели на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Знаменск в Астраханской области, сообщил в Telegram-канале глава ЗАТО Олег Глотов. По его словам, это связано с возможной атакой дронов. Он попросил местных жителей не покидать помещения без необходимости.

9 июля в 04:54 мск начальником Знаменского местного гарнизона введен красный уровень террористической опасности в связи с прилетами БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

О массированной атаке ВСУ на Астраханскую область ранее сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет.

В Минобороны РФ позднее сообщили, что система противовоздушной обороны предотвратила атаку ВСУ на Астраханскую и Белгородскую области. По данным ведомства, всего было уничтожено четыре беспилотника. Отмечается, что противник выпустил дроны в период с 08:20 по 10:30 мск.

Прибытие авиарейсов в аэропорт Астрахань и вылеты бортов из воздушной гавани были временно ограничены. Решение также связано с введенными в регионе мерами из-за массированной атаки беспилотников.