В забайкальском селе после прорыва дамбы подтопило больше сотни домов В забайкальском селе Ильинка после прорыва дамбы подтопило 110 домов и 127 участков

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

В селе Ильинка Забайкальского края произошло подтопление 110 жилых домов и 127 приусадебных участков из-за наводнения, вызванного сильными дождями и разрушением дамбы на реке Кручина, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что будут оценивать действия соответствующих органов в отношении предотвращения и устранения последствий чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Читинского района проводит проверку по поступившей из оперативных служб информации о подтоплении жилых домов в селе Ильинка в результате разлива реки Кручина, где в связи с обильными осадками и прорывом дамбы в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек, — заявили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что также будет уделено внимание вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим. В связи с этим была организована временная приемная прокуратуры в местах временного размещения пострадавших граждан.

25 июня сообщалось, что власти Чили приняли решение ввести в нескольких регионах страны режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Три человека пропали без вести, а более тысячи человек находятся во временных убежищах. По информации ведомства, стихия уничтожила более 200 домов.