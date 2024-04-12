Частный вертолет разбился в Забайкалье

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Частный вертолет Robinson R44 разбился во время взлета в Забайкальском крае, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, катастрофа произошла в 3,5 километра от города Могоча.

Вертолет при взлете задел хвостом землю и тут же рухнул. Воздушное судно получило повреждения корпуса, остекления, винтов и хвостовой балки. В результате никто не пострадал. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем. По данным ведомства, ЧП произошло у западного побережья Крыма. Предварительной причиной крушения назвали отказ авиатехники.

Также Telegram-канал Baza писал, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. По данным канала, в результате происшествия пострадал один пилот. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, на борту вертолета находились четыре человека, одного из них госпитализировали. Канал отмечает, что сам вертолет получил механические повреждения. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.