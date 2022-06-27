В Забайкальском крае появится Федерация силового экстрима

Фото: Федерация силового экстрима России

В 2022 году Федерация силового экстрима появится в Забайкальском крае, рассказал руководитель проекта силового экстрима Siberian Strong Даниил Цыпалов. Он уточнил, что Забайкалье станет первым российским регионом, в котором будет создано спортивное ведомство по указанной дисциплине, сообщает «МК в Чите».

Нам понадобилось 10 лет, чтобы стать полноценной федерацией. В 2020 году силовой экстрим был наконец-то признан международным видом спорта, признан в России. И Забайкалье станет одним из первых, кто создаст Федерацию силового экстрима на территории региона, — подчеркнул Цыпалов.

Руководитель проекта также добавил, что помимо Забайкальского края Федерация силового экстрима появится и в девяти других российских регионах. Он уточнил, что это стало возможно благодаря плотному сотрудничеству со знаменитым спортсменом Михаилом Кокляевым и президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко.

Ранее в медицинских учреждениях Забайкальского края местные врачи прошли специальные семинары и инструктажи, на которых им объяснили, как лечить россиян от оспы обезьян. Также был определен перечень местных организаций, которым надо будет следить за здоровьем населения и выявлять у россиян это заболевание.