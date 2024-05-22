В Забайкалье женщину отправили за решетку за шпионаж В Забайкалье женщина получила 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Забайкальский краевой суд вынес приговор женщине в связи с государственной изменой, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Уточняется, что фигурант совершала шпионаж в интересах спецслужб Украины. Она проведет в колонии общего режима 12 лет.

Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина собирала и передавала представителю украинской спецслужбы сведения о передвижении по территории региона военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, которые готовятся к отправке в зону СВО.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего пермского сотрудника мэрии. Его обвинили в госизмене и подготовке теракта. с сентября по октябрь 2022 года осужденный сотрудничал с представителями ВСУ. По их указаниям он готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

До этого Санкт-Петербургский городской суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука.