В Забайкалье завершились съемки фильма «Озеро детства» с актером Михайловым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкалье завершились съемки к фильму Андрея Карасова «Озеро детства» с участием российского актера Александра Михайлова, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на министра культуры края Ирину Левкович. На своей странице «ВКонтакте» глава ведомства поблагодарила актера и добавила, что с нетерпением ждет выхода фильма.

Сегодня закончились съёмочные дни нашего любимого и талантливого земляка Александра Михайлова в Забайкальском крае, — написала она.

Фильм будет снят по рассказу «О Митьке, его озере и деде Пантелее» Дмитрия Головина. Автор текста родился в Петровске-Забайкальском. В съемках также принимают участие актеры Дмитрий Харатьяни и Евгения Короткевич.

Ранее в Сочи стартовали съемки детективного сериала «Кушнир». Это продолжение проекта «Ищейка», шесть сезонов которого с успехом прошли на Первом канале. В новом сериале снова появится знакомая телезрителям следователь Александра Кушнир в исполнении Анны Банщиковой. Артистка также выступает в качестве креативного продюсера проекта. Кроме того, каст пополнился и новыми известными актерами.