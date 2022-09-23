В Забайкалье ограничили продажу алкоголя из-за мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае ограничили продажу алкоголя из-за частичной мобилизации. Постановление подписал первый зампред правительства региона Андрей Кефер, указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно постановлению администрации края, до конца сентября торговать спиртным допускается только днем с 11:00 до 18:00. Отмечается, что ограничение также введено в нecкoлькиx paйoнax Бypятии — в сeлax Ивoлгинcк, Kaбaнcк и вo вceм Tapбaгaтaйcкoм paйoнe.

Запрет на покупку алкогольных напитков введен на территории городского округа ЗАТО п. Горный, городского поселения Борзинское, на территории поселка Песчанки, а также на территории муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 м от военных комиссариатов.

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