В Забайкалье задержали контейнер с формой для украинских солдат

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Сотрудники таможни обнаружили контейнер с униформой для украинских солдат на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева. По его словам, в декларации указывалось, что в контейнере находится спортивная и рабочая одежда. Однако в действительности в контейнере перевозили военное обмундирование.

Груз транзитом шел через Китай в Польшу. По декларации шла спортивная и рабочая одежда. <...> Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии, — рассказал Игнатьев.

По данным Читинской таможни, всего было задержано восемь контейнеров, в настоящее время специалисты досматривают их содержимое. Отмечается, что баулы с униформой для украинских солдат были запакованы заводским способом и помещены в вакуумную упаковку. Изготовитель униформы остается неизвестным, ФСБ России проводит проверку.

Как сообщалось ранее, сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили музыкальный инструмент, изготовленный из человеческой кости и кожи. По данным ФТС России, ритуальная флейта была отправлена из Москвы в Германию. Находка отправлена в МВД.