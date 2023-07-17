В Забайкалье выявлен второй случай подозрения на заражение корью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае выявлен второй случай подозрения на заражение корью, симптомы заболевания проявились у 32-летнего жителя поселка Букачача Чернышевского района, сообщили «МК в Чите» 17 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. В ведомстве добавили, что первый случай подозрения на заражение этой инфекционной болезнью был зарегистрирован 11 июля у двухлетнего ребенка из поселка Чернышевск.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в обоих случаях пациенты были не привиты от этого заболевания и госпитализированы в краевую клиническую инфекционную больницу в Чите. В лабораторию диагностики кори в Благовещенск отправлен биоматериал пациентов, оттуда ожидается ответ. Всего, по данным ведомства, в очаг заболевания в Чернышевском районе могли попасть более 100 человек.

Издание сообщает, что в населенных пунктах Чернышевского района проводятся мероприятия по иммунизации населения против кори. Вакцинацию уже прошли 258 человек, в том числе 43 ребенка.

Ранее Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило в соцсетях о выявленной в регионе вспышке кори, всего заболело 67 человек. Также есть подозрение на заболевание еще двух человек.