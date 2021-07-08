В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за коронавируса

Все культурные, спортивные и досуговые мероприятия в Забайкалье запрещены с 9 июля. Жёсткие ограничения были введены из-за ухудшающейся ситуации по коронавирусу, сообщила пресс-служба правительства региона.

С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе, — сказано в сообщении.

Разрешены только мероприятия, которые проводят в дистанционном режиме. Почти месяц в регионе будут закрыты ночные клубы, детские игровые комнаты, досуговые заведения.

Единственные развлечения, которые могут себе позволить жители Забайкалья, — поход в кинотеатр, библиотеку, театр или музей, и то если будут соблюдать все меры защиты и при условии 50%-ной заполняемости зала.

Общепит переходит на режим работы с шести утра до девяти вечера. В остальное время жители региона смогут только брать еду на вынос.

Ранее стали известно, что в Костроме не хватает бригад скорой помощи — люди ждут по 18 часов. Дело в том, что машины стоят без бригад, сообщил сотрудник подстанции. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что всего на город и район работает семь бригад медиков.