В Забайкалье врачам рассказали, как лечить от оспы обезьян

Фото: David Tanecek/CTK/Global Look press

В медицинских учреждениях Забайкальского края местные врачи прошли специальные семинары и инструктажи, на которых им объяснили, как лечить россиян от оспы обезьян, рассказали в региональном Минздраве. Также был определен перечень местных организаций, которым надо будет следить за здоровьем населения и выявлять у россиян это заболевание, пишет «МК в Чите».

В медицинских учреждениях Забайкальского края специалисты прошли семинары и инструктажи по обучению персонала по вопросам лечения и профилактики оспы обезьян. Кроме того, в Забайкальском крае определён перечень медицинских организаций, которые будут наблюдать за населением и выявлять людей с подозрением на оспу обезьян, — пишет издание.

При этом в указанных учреждениях разместили специальные боксированные палаты, в которые будут размещать зараженных обезьяньей оспой россиян. В Забайкальском крае также подсчитали потребности в провизорных койках и разработали планы перепрофилирования стационарных коек. Минздрав организовал мониторинг необходимых препаратов и средств индивидуальной защиты в больницах и других медучреждениях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила данные о 2103 лабораторно подтвержденных случаях заражения оспой обезьян с начала 2022 года и об одном летальном исходе. Отмечается, что заболевание выявлено в 42 странах. Специалисты пояснили, что нынешняя вспышка продолжает затрагивать прежде всего мужчин, имевших недавние интимные связи с несколькими партнерами.