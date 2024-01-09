В Забайкалье возбудили уголовное дело после схода 14 вагонов с рельсов

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Возбуждено уголовное дело после схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем Telegram-канале. Следователи обнаружили признаки нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, — говорится в сообщении.

Согласно данным регионального МЧС, сход грузовых вагонов с рельсов произошел на перегоне Бушулей — Алеур в результате столкновения с порожним составом, который двигался в противоположную сторону.

Инцидент произошел 9 января в 01:17 (8 января 19:17 мск). В восстановительных работах принимают участие 90 человек и 15 единиц техники, развернут оперативный штаб. Пострадавших в результате происшествия нет. Ряд пассажирских рейсов был задержан, один — отменен.