В Забайкалье власти ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/bbb67fb0-44e5-11eb-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

Власти Забайкальского края ввели дополнительные ограничения на время новогодних праздников в связи с высокими темпами прироста числа заражённых коронавирусной инфекцией в регионе.

Новые нормативы, которые будут действовать с 23 декабря по 15 января, запрещают проводить корпоративы, устраивать шоу-программы, а также приостанавливают работу караоке-баров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в нашем крае остаётся высоким. Есть снижение прироста, но небольшое. Поэтому принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке, — заявил зампредседателя регионального правительства Александр Бардалеев.

Массовые празднования будут запрещены на территории торговых объектов, туристических баз, гостиниц и фитнес-центров, уточняется в сообщении. Рестораны и кафе в регионе продолжат работать в режиме до 23:00.

По состоянию на 22 декабря в Забайкальском крае за сутки выявлено 253 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 292 пациента, пять случаев оказались летальными. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились чуть более 25 тысяч человек, 22,8 тысячи из которых уже вылечились. Жертвами пандемии стали 358 жителей Забайкалья.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы РФ с самой сложной ситуацией по коронавирусу. Наиболее проблемными субъектами остаются Крым, Чукотка, Владимирская и Астраханская области.