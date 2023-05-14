В Забайкалье ветер разорвал мост спустя день после ремонта

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Река Нерча в Забайкалье

Подвесной мост, соединяющий поселок Приисковый и село Михайловка в Забайкалье, получил повреждения из-за сильного ветра на следующий день после капитального ремонта, сообщает интернет-издание «Чита.Ру». По словам местных жителей, переправа через реку Нерча часто страдает от непогоды.

Мост капитально отремонтировали 12 мая, а 13 мая поднялся сильный ветер — и вот результат. Как людям из Михайловки на работу ходить, а детям в сад и школу? Куда обращаться? Вот так его и делают после каждого ветра, — рассказала изданию одна из местных жительниц.

По сведениям ресурса, в апреле прокуратура организовала проверку после появления в Сети видео раскачивающегося под порывами ветра моста с оторванными креплениями.

Мост был сдан в эксплуатацию летом прошлого года. Он был возведен на месте предыдущей переправы, которая сильно пострадала при наводнении в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в финском городе Эспоо обрушился временный мост, в результате чего пострадали по меньшей мере 27 человек. Находившиеся на переправе люди упали с высоты нескольких метров. 15 пострадавших, большинство из которых — школьники, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.