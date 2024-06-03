В Забайкалье обнаружили тело убитого участкового СК России: в городе Хилке найдено тело участкового с рублеными ранами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Хилке Забайкальского края обнаружили тело 37-летнего участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Отмечается, что на теле были найдены рубленые раны. По подозрению в убийстве задержали 38-летнего местного жителя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В настоящий момент следователи работают на месте обнаружения тела 37-летнего участкового уполномоченного отдела полиции по Читинскому району. На теле полицейского обнаружены рубленые раны, — сказано в сообщении.

Правоохранители допрашивают задержанного, в его квартире проводится обыск. Подробностей о мотивах убийства полицейского пока нет.

В прокуратуре Забайкальского края уточнили, что труп участкового обнаружили в автомобиле. Он находился на службе — на нем было форменное обмундирование. Ведомство взяло на контроль расследование убийства.

Ранее стало известно, что устроившего дебош в международном аэропорту Волгограда бизнесмена из Новочеркасска приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы. Он был признан виновным в оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении женщины-полицейского.