В Забайкалье урежут траты на новогодние праздники для поддержки бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы краевого бюджета Забайкалья на праздничную новогоднюю атрибутику урежут для помощи отправившимся в зону СВО жителям региона, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на Telegram-канал руководителя пресс-службы правительства региона Романа Шадрина. По его словам, в Забайкалье не отменят новогодние празднования, но на покупку праздничной атрибутики, иллюминации и фейерверков траты планируется предельно сократить.

Отнимать праздник у забайкальских детей и их родителей никто не посмеет ни при каких обстоятельствах, — уточнил он.

Как сообщил Щадрин, сэкономленные средства направят на поддержку добровольцев и мобилизованных, а также их семей. Он отметил, что такое сокращение трат на новогодние празднования «не единственный и не главный источник средств» для поддержки бойцов в зоне СВО из Забайкалья.

Главам муниципалитетов и руководителям администраций районов Крыма ранее предложили отменить конкурсы по закупке новогодних деревьев, гирлянд и украшений и направить эти деньги на приобретение обмундирования и технических средств для бойцов, принимающих участие в военной операции на Украине. До этого общегородские мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, отменили в Санкт-Петербурге. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Такое решение было принято на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства.

Позже мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2022 году в городе не будут проводить празднества по случаю Нового года. Градоначальник записал видеообращение к местным жителям в своем Telegram-канале, он рассказал, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.

Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что региональные инициативы по отмене новогодних мероприятий с целью помочь российским военным преждевременны. По словам генерал-полковника, в настоящее время армия обладает всем необходимым оснащением в полном объеме.