В Забайкалье уничтожили вакцину от COVID, чтобы скрыть срыв иммунизации ФСБ: в центре СПИД в Забайкалье уничтожено вакцины от COVID-19 на 1,5 млн рублей

Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

В Забайкалье один из руководителей «Центра-СПИД» Краевой клинической инфекционной больницы распорядился списать и уничтожить вакцину Evusheld от коронавируса. На такой шаг медик пошел ради сокрытия срыва сроков иммунизации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Установлено, что один из руководителей «Центра-СПИД» распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат Evusheld. Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утверждённые сроки распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что вакцина предназначалась для пациентов, находящихся на диспансерном учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция», для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции.

По информации ФСБ, было уничтожено препаратов на общую сумму 1 млн 451 тысяча рублей. СУ СКР по Забайкалью возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что против вируса гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее коронавируса. Эксперт добавил, что специалисты еще летом говорили о возможности начала эпидемии гриппа осенью из-за ослабевшего иммунитета перед вирусом гриппа. Он при этом назвал крайне высоким иммунитет к коронавирусу.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь рассказал, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике.