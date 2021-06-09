В Забайкалье потребовали пересмотреть итоги праймериз «Единой России»

https://static.news.ru/photo/b36cd630-c904-11eb-85ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный в Забайкалье врач-гинеколог Марина Мочалова обратилась к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву и секретарю генсовета партии Андрею Турчаку с просьбой пересмотреть результаты праймериз по Читинскому избирательному округу, сообщает «МК в Чите».

Соответствующая петиция была опубликована на платформе change.org.

Полное недоумение и возмущение вызывает тот факт, что второе место по округу занял никому не известный в крае человек — некий А. Е. Закондырин (родился в Мурманске, живёт в Москве). Его судьба никоим образом не связана с Забайкальем, он ранее здесь не появлялся, на расстоянии ничего значимого для края тоже не сделал, — говорится в обращении.

По словам Мочаловой, для забайкальцев стало оскорбительно, что Закондырин «чудесным» образом «обошёл известного и уважаемого человека в нашем крае Н. В. Говорина». Она просит провести расследование и объяснить, как такое могло произойти. Врач пояснила, что в соцсетях на призывы откликнуться тех, кто голосовал за Александра Закондырина, никто не отозвался. При этом сам кандидат комментировать ситуацию отказывается, а пользователей в соцсетях с неудобными вопросами блокирует.

По результатам предварительного голосования в Читинском округе лидером стал глава ЗабЖД Александр Скачков, второе место занял общественник Александр Закондырин, третье — действующий депутат Николай Говорин.

Ранее стало известно, что зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в «Единую Россию» заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз. При этом будущее место работы она предпочла не раскрывать.