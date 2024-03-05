В Забайкалье студент отстоял право прийти на экзамен с яркими волосами Прокуратура в Забайкалье отменила запрет на экзаменацию студента из-за прически

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Забайкальского студента-медика не пустили на экзамен из-за ярких волос, однако он опротестовал это решение через региональную прокуратуру. Надзорный орган отменил приказ о недопуске, изданный директором колледжа Краснокаменска, и возбудил на него самого дело.

Прокуратура опротестовала локальные акты средней профессиональной образовательной организации и приказ ее руководителя об отстранении обучающего от экзамена, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование), — говорится в сообщении прокуратуры края.

Ранее в Электростали двое мужчин сняли с молодого человека скальп из-за окрашенного в зеленый цвет ирокеза. Нападение произошло вечером в районе 21:00 мск у бассейна «Кристалл» на Спортивной улице. Изначально юноша был с друзьями, но когда конфликт стал набирать обороты, они убежали.

По последним данным, полиция задержала двух подозреваемых в нападении на юношу. Ими оказались мужчины 1993 и 1999 годов рождения. По данным управления МВД по Московской области, один из подозреваемых — житель Республики Коми. Второго злоумышленника, гражданина Таджикистана, задержали в Обнинске Калужской области.