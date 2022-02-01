В Забайкалье предложили принять меры по контролю над бродячими собаками

Из-за наступающего сезона случки стоит ввести режим повышенной готовности и провести отлов бродячих собак в районах Забайкальского края и крупных населённых пунктах, считает руководитель Госветслужбы региона Андрей Лим. Помимо этого, он предложил ввести административные наказания для граждан, которые будут кормить бродячих собак, пишет «МК в Чите».

В связи с приближением сезона случки собаки начнут собираться в стаи, проявлять агрессию, защищать свои места обитания. Для предотвращения новых нападений на людей предлагаем ввести режим повышенной готовности, в рамках которого провести отлов безнадзорных собак в районах края, обратить внимание на крупные населённые пункты. В муниципалитетах при необходимости организовать дополнительные места временной передержки, — заявил Лим.

По имеющимся данным, наиболее тяжёлая ситуация с безнадзорными собаками наблюдается в Чите, а также Читинском, Хилокском, Борзинском и Шилкинском районах, Агинске, Карымском, Петровске-Забайкальском. Лим предложил обязать глав округов в назначенные сроки отловить бродячих собак и организовать пункты их приёма.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности после того, как администрацию области поступило множество жалоб со стороны местных жителей из-за нападения бездомных животных на людей. Местным органам самоуправления предстоит определить границы территории, где потенциально может возникнуть чрезвычайная ситуация.