В Забайкалье пожары охватили более 90 тысяч гектаров леса

https://static.news.ru/photo/118ead40-8010-11ea-bcad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Минприроды России

Пожары в Забайкалье охватили леса на площади более 90 тысяч гектаров. Об этом сообщает Рослесхоз.

Отмечается, что с начала года лесные пожары уже возникали в 47 субъектах, а за прошедшую неделю их количество значительно увеличилось, при этом около 98% приходится на регионы Дальневосточного федерального округа. Наиболее сложная лесопожарная обстановка наблюдается в Забайкальском крае.

С начала года зарегистрировано порядка 400 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, более 93 тысяч га, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, на Украине 13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.

Украинские власти считают, что поджог в зоне отчуждения могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор на территории Чернобыльской зоны отчуждения ради забавы.