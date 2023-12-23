В Забайкалье пожарные локализовали огонь на крыше гаражного бокса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на площади 700 кв. м локализовали в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба МЧС региона. Огнем оказалась охвачена крыша гаражного бокса размером 15×40 метров. К тушению были привлечены 38 человек и 10 единиц техники МЧС России.

Пожар на площади 700 квадратных метров локализован сотрудниками МЧС России, — заявили в пресс-службе ведомства.

Точное местоположение гаражного комплекса в учреждении не называется. ИА ChitaMedia уточняет, что речь идет о пожаре на автостоянке по улице Костюшко-Григоровича в Чите. Пожару присвоен повышенный ранг № 2.

Ранее сообщалось, что 23 декабря пожар произошел в торговом центре «Хорошо» на севере Москвы. Из здания эвакуировали посетителей и работников. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы наблюдали на крыше ТЦ задымление. В помещениях сработала пожарная сигнализация, всех присутствующих по громкой связи попросили покинуть здание. Позже выяснилось, что в торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 кв. м.