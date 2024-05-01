В Забайкалье пламя пожара перекинулось с дач на лесной массив

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба МЧС РФ сообщила о переходе пожара на лесной массив в Забайкальском крае. Изначально пламя охватило 30 дачных домов. К 13:16 мск стало известно, что распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив не допустили.

В Читинском районе горит садовое некоммерческое товарищество. Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешел на лесной массив, — уточнили в ведомстве.

В разговоре с ТАСС представители МЧС добавили, что сильные порывы ветра и сухая жаркая погода осложняют тушение. На месте работают 86 человек и 24 единицы техники.

Позднее стало известно о локализации пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На участке федеральной трассы Чита — Забайкальск пришлось ввести ограничение транспортного движения.

Глава Читинского района Виктор Машуков уточнил, что всего в дачном кооперативе 50 домов. Строения с постоянным проживанием граждан пока не выявлены. Председатель подтверждает повреждение лишь садовых домиков, привели в пресс-службе правительства Забайкалья комментарий Машукова.

Предварительно, пожар мог начаться из-за проблем с электричеством. Днем ранее в кооперативе отключали свет. После этого собственники пытались самостоятельно переподключить электричество. По словам Машукова, есть угроза возгорания построек в детском лагере «Жемчужина».

Пожарные в Бурятии ранее локализовали пожар. В пресс-службе МЧС России уточнили, что информации о пострадавших не поступало. В Сети появилось видео с пожаром на окраине Улан-Удэ. На кадрах видно пламя на фоне ураганного ветра.