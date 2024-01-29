В Забайкалье вынесли приговор военнослужащему-отказнику Военный в Забайкалье осужден на два года за отказ участвовать в боевых действиях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкалье Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Илью Бутенко к двум годам колонии за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Военнослужащий, не имея каких-либо препятствий, устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях, что выразилось в отказе от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него приказом командира воинской части. Суд назначил Бутенко наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок два года, — сообщили в суде.

Ранее суд впервые вынес приговор беременной военнослужащей по статье УК о неявке на службу в период мобилизации. Ей дали шесть лет колонии, но отсрочили исполнение до 2032 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Адвокат женщины Роман Рабаданов обжаловал приговор в Южном окружном военном суде, потребовав отменить его и направить дело на новое рассмотрение. В апелляционной жалобе он подчеркнул, что считает судебное решение незаконным «в связи с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства».