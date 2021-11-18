В Забайкалье не поддержали инициативу о сокращении времени продажи алкоголя

Законопроект о сокращении времени продажи спиртного на два часа в вечернее время повлечёт существенное снижение прибыли для бизнеса, а также спровоцирует рост нелегальной продажи алкогольной продукции. Поэтому Минэкономразвития Забайкалья приняло решение не поддерживать соответствующий законопроект прокуратуры, пишет «МК в Чите».

Мы подробно обсудили данный законопроект в рамках оценки регулирующего воздействия с представителями бизнес-сообщества, прокуратуры края и экспертами рабочей группы по вопросам улучшения делового климата региона. Эксперты отметили, что предлагаемый запрет повлечёт существенное снижение прибыли законопослушных предпринимателей, — заявила начальник отдела совершенствования государственного управления Минэкономразвития региона Ольга Игнатьева.

Она сослалась на мнение регионального Минфина, согласно которому сокращение времени продажи алкоголя уменьшится доход бюджета от уплаты акцизов на спиртное. Помимо этого, подобные ограничения спровоцируют рост нелегальной продажи алкоголя в запрещённое время, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье жителей Забайкалья, считает Игнатьева.

Прокуратура предложила разрешить торговлю алкоголем с 10:00 до 21:00. В настоящее время в регионе продажа спиртных напитков разрешена с 10:00 до 23:00.

Ранее в Свердловской области отказались от идеи продавать алкоголь только при предъявлении QR-кода. Источник, близкий к региональному оперштабу, сообщил, что подобная инициатива может негативно сказаться на настроениях в обществе.