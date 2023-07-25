В Забайкалье начата проверка в отношении двух глав подразделений МЧС

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Забайкальском крае начата прокурорская проверка в отношении главы отдела надзорной деятельности по Краснокаменскому и Забайкальскому районам Дениса Туранова, а также начальника первого Краснокаменского пожарно-спасательного отряда Владимира Никифорова, рассказал «МК в Чите» старший помощник прокурора региона Евгений Синельников. По его словам, поводом для проверки стало получение сотрудниками МЧС подарочных сертификатов на несколько десятков тысяч рублей.

Как сообщает издание, проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства этими должностными лицами проводит Краснокаменская межрайонная прокуратура.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметил Синельников.

В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в свою очередь, также заявили о проведении в отношении этих сотрудников служебной проверки.

Издание напоминает, что, по закону, дорогостоящие подарки получатели обязаны передать в пользу государства. Сделали ли это сотрудники Забайкальского управления МЧС, станет ясно после завершения проверок. Имена лиц, подаривших сертификаты, пока не известны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Средства, полученные от обращения в доход государства такого имущества, согласно российскому законодательству, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования.