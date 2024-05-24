В Забайкалье мужчина подарил девушке украденные с мемориала цветы Babr Mash: в Забайкалье мужчина подарил девушке украденные с мемориала цветы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае мужчина разнес мемориал, чтобы собрать из возложенных к нему цветов букет для девушки, передает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, молодой человек был пьян, его спутница снимала происходящее на видео.

Как пишет канал, пара приехала в село Красный Чикой из Улан-Удэ. Сначала молодые люди выпивали, после чего отправились на прогулку, тогда мужчина заметил памятник с искусственными цветами. Позже он также уронил на землю дорожный знак. По информации канала, теперь мужчине и женщине грозит три месяца ареста.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, речь идет о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала. Как сообщала пресса, одна девушка прикуривала сигарету от Вечного огня на площади Славы, а другая снимала происходящее на видео.

После того как запись правонарушения распространили местные Telegram-каналы, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16-летним школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок.