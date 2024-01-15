Mash: в Забайкалье местный житель убил дедушку бензопилой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нерчинска в Забайкальском крае убил своего дедушку, сообщает Telegram-канала Babr Mash. По его данным, мужчина расправился с родственником при помощи бензопилы.

Инцидент произошел 13 января, когда 29-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, резко отреагировал на замечание родственника. Мужчина схватился за бензопилу и набросился на 74-летнего старика, вследствие чего нанес несовместимые с жизнью травмы.

По данным канала, пострадавший неоднократно жаловался на внука, который за ним ухаживал. Мужчина утверждал, что молодой человек выпивает и постоянно поднимает на него руку. После очередного конфликта перед трагедией на место вызывали участкового, который провел беседу с подозреваемым, однако потерпевший не стал писать заявление.

Ранее в Ростовской области задержали местного жителя, которого подозревают в избиении инвалида по зрению. По имеющейся информации, пострадавший, который практически ничего не видит, случайно оступился и уронил смартфон нападавшего, который в этот момент слушал музыку через колонку, подключенную к устройству. Мужчина избил инвалида, который впоследствии скончался в больнице.