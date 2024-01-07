В Забайкалье ликвидировали крупный пожар в пятиэтажке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел в жилом доме в Чите, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь охватил кровлю пятиэтажки. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По данным ведомства, из горящего здания были эвакуированы 10 жильцов. К тушению огня привлекли 37 специалистов и 11 единиц специальной техники.

В настоящее время возгорание ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

Ранее более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы на улице Симоновский Вал в центре Москвы. Пожар произошел в ночь на 7 января, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого стало известно о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.

Кроме того, пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, его определили в реанимацию.