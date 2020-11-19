В Забайкалье главврача медцентра уволили за плохую работу в пандемию

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Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина освободила от должности главного врача Клинического медицинского центра (КМЦ) Читы. Официальной причиной названа некачественная организация работы в период пандемии коронавируса.

О кадровых перестановках сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram. Как следует из информации на сайте КМЦ, эту должность занимала Наталья Рыкова.

Руководитель КМЦ в период пандемии новой коронавирусной инфекции не в полном объёме организовала оказание гражданам квалифицированной медицинской помощи на амбулаторном этапе. Кроме того, не были своевременно созданы условия для качественного и своевременного наблюдения пациентов с признаками COVID-19 и подтверждённым диагнозом, — сказано в сообщении регионального Минздрава.

Как отмечает РИА Новости, на базе читинского КМЦ была открыта моноклиника для лечения больных коронавирусом. Однако пациенты нередко жаловались на различные нарушения. Ранее в очереди на КТ-исследование скончался мужчина. Минздрав региона организовал по данному факту проверку.

Между тем, как писал NEWS.ru, ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в России улучшилась. Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, число заражённых падает благодаря соблюдению мер безопасности.