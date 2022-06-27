В Забайкалье девушка покончила с собой после вечеринки в отделе полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ноябре прошлого года 18-летняя Сурэна Дондакова из села Агинского Краснодарского края покончила с собой после застолья в отделении полиции. Telegram-канал «Осторожною новости!» рассказал о подробностях случившегося. За несколько дней до самоубийства девушка вместе с подругами выпивала спиртные напитки в компании трех полицейских. Среди них оказался 41-летний участковый по делам несовершеннолетних Жаргал Дарижапов. Спустя несколько дней после вечеринки они встретились снова. Студентка пробыла в машине участкового до утра. Приехав домой, она совершила самоубийство.

После этого появилось дело о доведении до самоубийства. Подозреваемых в деле нет, Дарижапов говорит, что был пьян и ничего не помнит. На прошлой неделе выяснилось, что коллега Дарижапова — майор Чингис Ванданов отформатировал жесткий диск, где хранились записи с камер видеонаблюдения, — сообщает Telegram-канал.

Как оказалось, Ванданов удалил материалы в тот день, когда девушка совершила самоубийство. Уточняется, что против майора возбуждено дело по статье 294 о воспрепятствовании осуществления правосудия.

Накануне Ленинский суд Екатеринбурга в третий раз огласил приговор обвинённым в изнасиловании экс-сотрудникам патрульно-постовой службы. Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин признаны виновными в изнасиловании студентки из Казахстана. По данным следствия, в августе 2019 года они затолкали девушку в служебную машину и совершили преступление. Мустафин получил шесть лет лишения свободы, Тропин — пять лет и шесть месяцев заключения, Бессарабов — пять лет колонии общего режима.

Уголовное дело рассматривалось дважды: полицейских сначала признали виновными, затем оправдали, но и этот вердикт был отменён.