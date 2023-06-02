В Южно-Сахалинске граффити с Земфирой заменили на рисунок военного

Фото: t.me/alexsharifulin

В Южно-Сахалинске граффити с изображением певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) закрасили, а на его месте появился рисунок военного с ребенком на руках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. По его словам, закрасить изображение певицы потребовали местные жители, поскольку артистка последовательно высказывается против СВО.

На этой будке ранее красовалось изображение певицы Земфиры. Однако она выбрала путь предательства и покинула страну. Инициативные жители предложили закрасить ее изображение, что и было сделано, — написал Шарифулин.

Предыдущий рисунок с портретом певицы сопровождался с перефразированной строчкой из известной песни рок-дивы: «Хочешь, полюблю соседей, что мешают спать». Рисунок появился на стене в 2019 году, а закрасили его в марте 2023 года.

С февраля 2023 года певица Земфира находится в списке иностранных агентов. Она настаивает, что никогда не получала иностранного финансирования и в мае подала в суд на Минюст с требованием снять с нее статус иноагента. Также она опровергала сообщения СМИ, будто недавно получила французское гражданство.