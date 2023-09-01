В Южно-Сахалинске за ночь выпала почти месячная норма осадков Мэр Южно-Сахалинска Надсадин: в городе за ночь выпала месячная норма осадков

Фото: Кирилл Ясько/ТАСС

В ночь на 1 сентября в Южно-Сахалинске выпала почти месячная норма осадков, сообщил в Telegram мэр города Сергей Надсадин. По его словам, 31 житель региона был эвакуирован в пункт временного размещения. Всего власти города получили 211 обращений от жителей из-за обильных дождей.

За ночь выпала почти месячная норма осадков. <...> От жителей поступило 211 обращений. Все они в работе. <...> 29 человек, из них 16 детей, эвакуировано в пункт временного размещения на Ласточке. <...> Сейчас здесь находится 31 человек и места еще есть, — написал Надсадин.

Информацию о том, что в Южно-Сахалинске за одну ночь выпала месячная норма осадков, подтвердил также источник ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По его словам, всего в городе выпало 104 мм осадков.

Мэр Южно-Сахалинска подчеркнул, что больше всего из-за непогоды пострадал Городской парк. Из социальных объектов больше всего пострадала школа № 23. Там продолжается откачка воды, уточнил Надсадин.

Ранее стало известно, что режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного проливного дождя. Был также создан оперативный штаб. 28 августа спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей из затопленных районов Приморского края. С территорий было вывезено 864 ребенка.